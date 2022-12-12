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В Тольятти спасли рыбака со льдины

12 декабря 2022 14:00
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В Тольятти спасли рыбака со льдины

12 декабря спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти оказали помощь рыбаку на льдине, оказавшемуся отрезанным от берега. Утром мужчина 1983 года рождения отправился рыбачить на Волгу около села Ягодное напротив базы отдыха «Поршень». Около 9 часов утра в районе строящегося моста прошел ледокол. Вернуться домой рыбаку не представлялось возможным. Путь преградила открытая вода. Тогда он обратился к спасателям. В 09.38 от спасательной станции для оказания помощи вышел аэроглиссер «Север». Рыбака забрали с кромки ледового поля и доставили до береговой линии. В 10.38 спасательная операция была окончена, пишет ПСС по Самарской области.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности на льду и воздержаться от перехода водоема в районе строящегося моста. Берегите свою жизнь!

Теги: ЧП

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