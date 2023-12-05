В Тольятти сотрудники полиции помогли автомобилистке выбраться из снежного плена

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Девушка поблагодарила сотрудников полиции за внимательность и помощь, заметив, что самостоятельно справиться с проблемой она бы не смогла.

Ранним утром на трассе во время следования по маршруту патрулирования сотрудники Тольяттинской Госавтоинспекции заметили припаркованный на обочине автомобиль.

Подойдя к автомобилю к ним обратилась взволнованная девушка, со слов которой выяснилось, что она оказалась в неприятной ситуации. Автоледи рассказала, что по пути на работу у нее спустило колесо и дальнейшее движение невозможно. В виду раннего времени суток, ждать помощи было не от кого, да и к тому же в машине не оказалось инструментов для устранения неисправности.

Заместитель командира 3 роты Госавтоинспекции Тольятти капитан полиции Дмитрий Михайлов и командир 2 взвода 3 роты капитан полиции Рафаэль Абдульмянов без промедления оказали помощь водителю, устранив неисправность.

Автоледи от души поблагодарила сотрудников полиции за внимательность и помощь, заметив, что самостоятельно справиться с проблемой она бы не смогла, после чего продолжила движение.

Полицейские вернулись к исполнению своих непосредственных обязанностей с отличным настроением, поскольку утро началось с самого главного: они помогли человеку.