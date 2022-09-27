В Тольятти ресторан заплатил отравившимся детям

50

В Тольятти по факту отравления ряда горожан продукцией ресторана «Кусай» было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как сообщает областная прокуратура, среди пострадавших оказались несовершеннолетние, от их законных представителей поступили обращения в прокуратуру Центрального района с просьбой обратиться в суд с требованием о компенсации морального вреда.

«Учитывая, что права и законные интересы детей были нарушены, вследствие оказания услуги не отвечающей требованиям безопасности, детям причинены физические и нравственные страдания прокурор обратился в суд с исковыми требованиями о взыскании с владельца ресторана «Кусай» компенсации морального вреда», - пояснили в ведомстве.

В настоящее время исковые заявления удовлетворены судом, пишет TLTgorod.