В Тольятти прокуратура разбиралась в детской драке в гимназии

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Прокуратурой Комсомольского района г. Тольятти организована проверка в связи сообщениями в средствах массовой информации и социальных сетях об инциденте в муниципальном бюджетном учреждении «Гимназия № 39».

Установлено, что 5 апреля 2024 года на территории гимназии между учащимися пятых классов произошла драка. Два участника конфликта получили травмы: ушиб лобной области и тупую травму живота, им понадобилась медицинская помощь, которая была оказана в детской больнице.

О произошедшем сотрудникам образовательного учреждения стало известно в день происшествия, однако органы системы профилактики в установленные законом сроки не проинформированы.

Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений (информации) в отношении учреждения образования и его директора, по итогам рассмотрения они привлечены к ответственности в виде предупреждения.

В адрес директора гимназии внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к недопущению подобных нарушений в будущем.