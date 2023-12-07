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В Тольятти от собаки пострадала женщина, защитившая девочку на остановке

7 декабря 2023 17:49
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Женщина госпитализирована.

По сообщению в соцмедиа по факту нападения собаки на женщину организована доследственная проверка.

6 декабря 2023 года в сети Интернет размещена информация о том, что в городе Тольятти на женщину, которая защищала ребенка, напала собака.

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта. В результате женщину доставили в больницу для оказания медицинской помощи, пишет tlt.ru.

По данному факту Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия и причины, ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   СУ СКР СО

Теги: Тольятти

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