В Тольятти от собаки пострадала женщина, защитившая девочку на остановке

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По сообщению в соцмедиа по факту нападения собаки на женщину организована доследственная проверка.

6 декабря 2023 года в сети Интернет размещена информация о том, что в городе Тольятти на женщину, которая защищала ребенка, напала собака.

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта. В результате женщину доставили в больницу для оказания медицинской помощи, пишет tlt.ru.



По данному факту Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия и причины, ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО