Я нашел ошибку
Главные новости:
На крупных объектах системы водоотведения устанавливаются системы дополнительной очистки стоков, приходящих из города.
«РКС-Самара» модернизируют канализационные насосные станции
В общей сложности на этих участках было обновлено 4,3 километра подземных коммуникаций.
«Т Плюс» завершила работы на 9 теплотрассах в Самаре
В Самаре начались съёмки сатирической комедии «Новости» для ТНТ
В Самаре начались съёмки сатирической комедии «Новости» для ТНТ
Около 5 тысяч человек в День города стали участниками культурно-познавательного экскурсионного проекта «Моя Самара»
Около 5 тысяч человек в День города стали участниками культурно-познавательного экскурсионного проекта «Моя Самара»
Участник «Школы героев» работает над созданием музея-реконструкции в рамках стажировки в областном минкульте
Участник «Школы героев» работает над созданием музея-реконструкции в рамках стажировки в областном минкульте
В Ставропольском районе водитель на иномарке сбил двоих мужчин и уехал
В Ставропольском районе водитель на иномарке сбил двоих мужчин и уехал
В Тольятти ищут женщину, присвоившую чужой кошелек в магазине
В Тольятти ищут женщину, присвоившую чужой кошелек в магазине
Самарец не прошел собеседование на работу в Смышляевке и обокрал магазин
Самарец не прошел собеседование на работу в Смышляевке и обокрал магазин
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.07
-1.31
EUR 97.45
-1.88
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти ищут женщину, присвоившую чужой кошелек в магазине

16 сентября 2025 13:43
97
В Тольятти ищут женщину, присвоившую чужой кошелек в магазине

В конце августа текущего года в отдел полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась местная жительница, имеющая ограничения по состоянию здоровья, которая сообщила: пришла домой и обнаружила, что у нее пропал кошелек с более чем 11 000 рублей.

Полицейские выехали по указанному в сообщении адресу и опросили заявителя: вместе с женщиной определили события дня, когда она видела свой кошелек и где обнаружила отсутствие, какие организации посещала, проехали с ней по восстановленному маршруту передвижения. Изучив полученные сведения, оперуполномоченные предположили, что имущество заявителя похищено в одном из магазинов, расположенных в Комсомольском районе г. Тольятти.

Сотрудники органов внутренних дел опросили работников торговой точки, осмотрели предполагаемое место происшествия, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.  На видео полицейские увидели, что кошелек заявителя подобрала женщина, и, не делая попыток разыскать владельца, присвоила.

Оперуполномоченные уголовного розыска, используя скриншот с видеозаписи, составили и довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с приметами предполагаемой злоумышленницы.

По признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража», отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района У МВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело.

Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемой и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы   подозреваемой: женщина, на вид 45-50 лет, рост 165-170 см., плотного телосложения, волосы средней длины светлого цвета.

Была одета: футболка светло-желтого цвета, джинсы темно-синего цвета, обувь белого цвета, на плече сумка коричневого цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемой, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-47-43, 89278951359 или 112. Конфиденциальность гарантирована.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
113
Самара перешла на одноуровневую систему управления
16 сентября 2025  12:26
Самара перешла на одноуровневую систему управления
146
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
15 сентября 2025  11:07
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
459
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
15 сентября 2025  10:59
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
385
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября 2025  12:10
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
684
Весь список