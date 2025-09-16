В Тольятти ищут женщину, присвоившую чужой кошелек в магазине

97

В конце августа текущего года в отдел полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась местная жительница, имеющая ограничения по состоянию здоровья, которая сообщила: пришла домой и обнаружила, что у нее пропал кошелек с более чем 11 000 рублей.

Полицейские выехали по указанному в сообщении адресу и опросили заявителя: вместе с женщиной определили события дня, когда она видела свой кошелек и где обнаружила отсутствие, какие организации посещала, проехали с ней по восстановленному маршруту передвижения. Изучив полученные сведения, оперуполномоченные предположили, что имущество заявителя похищено в одном из магазинов, расположенных в Комсомольском районе г. Тольятти.

Сотрудники органов внутренних дел опросили работников торговой точки, осмотрели предполагаемое место происшествия, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. На видео полицейские увидели, что кошелек заявителя подобрала женщина, и, не делая попыток разыскать владельца, присвоила.

Оперуполномоченные уголовного розыска, используя скриншот с видеозаписи, составили и довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с приметами предполагаемой злоумышленницы.

По признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража», отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района У МВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело.

Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемой и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы подозреваемой: женщина, на вид 45-50 лет, рост 165-170 см., плотного телосложения, волосы средней длины светлого цвета.

Была одета: футболка светло-желтого цвета, джинсы темно-синего цвета, обувь белого цвета, на плече сумка коричневого цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемой, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-47-43, 89278951359 или 112. Конфиденциальность гарантирована.