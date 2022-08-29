В Сызрани стая бездомных собак напала на четверых детей

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В Сызрани следователи устанавливают обстоятельства нападения безнадзорных животных на несовершеннолетних детей.

По версии следствия, 29 августа в вечернее время в непосредственной близости от одного из жилых домов, расположенных по проспекту 50 лет Октября в Сызрани, произошло нападение стаи безнадзорных животных на несовершеннолетних детей 2008, 2009 годов рождения, а также двоих мальчиков 2012 года рождения соответственно. В настоящее время дети доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

На месте происшествия работает следственная группа, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО