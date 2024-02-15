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В Сызрани на женщину напали бродячие собаки

15 февраля 2024 18:27
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Следователями СК возбуждено уголовное дело о халатности.

В ходе мониторинга сети Интернет выявлена информация о том, что 15 февраля в Сызрани на женщину напали бродячие собаки, в результате чего ей были причинены телесные повреждения.

По данному факту следственным отделом Сызрани возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. В ходе следствия будет дана оценка действиям лиц, ответственным за обращение с безнадзорными животными, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Теги: Сызрань Уголовное дело

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