В Ставропольском районе застряли на снегоходе трое мужчин

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Вечером 23 января в лесном массиве Ставропольского района около села Березовый Солонец застряли на снегоходе трое мужчин 1996 года рождения. Выбраться на дорогу у них самостоятельно не получилось. В 20.20 на аварийно-спасательном автомобиле для проведения поисковых работ отправились спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти.

Поиски осложнялись темным временем суток и высоким снежным покровом. В 00.30 24 января пострадавшие были спасены из снежного плена. Медицинская помощь не потребовалась, сообщает ПСС по Самарской области.