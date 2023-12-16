В Ставропольском районе и Тольятти сбили пешеходов

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15 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП в которых пострадали 4 человека.



Одно из ДТП произошло в 13 час. 40 мин. в г. Тольятти. 59-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, при движении задним ходом в жилой зоне в районе дома № 102 по ул. Ленина допустила наезд на 71-летнюю женщину пешехода, которая двигалась прямо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход обратилась в лечебное учреждение, где ей было назначено амбулаторное лечение.



Еще одно ДТП с участием пешехода произошло в Ставропольском районе в 01 час. 45 мин. 39-летний водитель, управляя автомобилем LADA Largus, при движении по автодороге «Димитровград-Узюково-Тольятти», со стороны с. Васильевка в направлении п. Рассвет, на 2 км допустил наезд на 42-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне зоны действия пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход госпитализирован в лечебное учреждение.