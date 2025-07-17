В Шигонском районе автомобилистка сбила пешехода, который находился на дороге

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16 июля на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 человек.

В Шигонском районе в 21:44 возле дома № 2 по ул. Степная села Шигоны 36-летняя женщина, управляя а/м Lada Granta, двигалась со стороны переулка Большого в направлении ул. Почтовая. В пути следования водитель нарушила скоростной режим и совершила наезд на 44-летнего мужчину, который находился на проезжей части дороги без цели её перехода. С места ДТП госпитализирован пешеход.