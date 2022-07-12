В Самарской области за прошедшую неделю зарегистрировано 57 ДТП, в которых погибло 5 человек

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На дорогах региона за прошедшую неделю зарегистрировано 57 ДТП, в которых погибло 5 человек, 80 человек получили ранения.

Среди пострадавших 11 детей.

Самым аварийными днями недели стали пятница и суббота.

Причинами трагических ДТП стали различные нарушения ПДД РФ со стороны участников дорожного движения.

Так, в результате перехода проезжей части в неустановленном месте, погиб пешеход на территории Кинель-Черкасского района, так же при ходьбе по проезжей части в попутном направлении вне населенного пункта погиб пешеход в Красноярском районе.

Региональная ГИБДД напоминает, пешеходы должны быть более внимательны и осторожны. В обязательном порядке необходимо соблюдать все установленные правила и переходить проезжую часть только в предназначенных для этого местах.

В Красноярском районе водитель одного из транспортных средств допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего 2 водителя столкнувшихся автомобилей погибли и 5 человек доставлены в лечебные учреждения с различными повреждениями, двое из пострадавших несовершеннолетние.

Госавтоинспекция обращает внимание, водитель, допускающий выезд на полосу встречного движения и игнорирующий дорожные знаки, должен осознавать всю опасность, которую подобным поведением он несёт окружающим. Поэтому относиться к управлению транспортом нужно крайне внимательно и ответственно, не допускать необдуманных поступков.

За неделю на территории области зарегистрировано 2 ДТП с участием граждан управляющими электросамокатом, в результате которых пострадало 3 человека один из которых несовершеннолетний, который со своей мамой передвигался на электросамокате по нерегулируемому пешеходному переходу не спешившись.

Важно отметить, что средства индивидуальной мобильности могут быть опасными, а именно развивать значительную скорость, что при ограниченной маневренности создает высокую вероятность потери управления. При этом многие пользователи устройств, выезжая на проезжую часть, не используют защитную экипировку, чем подвергают свою жизнь опасности. С точки зрения Правил дорожного движения, передвигающийся на средствах индивидуальной мобильности считается пешеходом и подчиняется правилам для пешеходов. Передвигаться на СИМ можно по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон, а также в местах, закрытых для движения транспорта – в парках, скверах, дворах и на специально отведенных для катания площадках. При переходе проезжей части необходимо спешиться.

Региональная Госавтоинспекция обращает внимание родителей - покупая ребенку средства индивидуальной мобильности, важно понимать, что это не игрушка. Объясните детям основные правила безопасного поведения во время катания. Помните, что неукоснительное их соблюдение – это залог сохранения жизни и здоровья. Будьте положительным примером для своих детей!