В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту пожара с тремя погибшими

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Как сообщалось ранее, 26 марта 2021 года после тушения пожара в квартире двухэтажного дома, расположенного на улице Комсомольской в микрорайоне Кинельский, обнаружены тела женщины и двух мужчин, без признаков жизни.

По данному факту Кинельским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По предварительным данным возгорание произошло из-за неосторожного курения в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, назначены судебно – медицинские и пожарно – техническая экспертизы, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.