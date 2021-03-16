В Самарской области спасли водителя, которому стало плохо за рулем

112

Сотрудники Госавтоинспекции помогли оперативно доставить в больницу мужчину в предынфарктном состоянии.

Утром 9 марта текущего года во время проведения профилактического мероприятия сотрудниками двух автопатрулей ДПС ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району на 5 км автодороги «Тольятти-Ягодное» был замечен автомобиль, который внезапно прекратил свое движение.

Сотрудники ГИБДД решили выяснить причину остановки. За рулем автомобиля находился мужчина, по внешним признакам которого было видно, что он находится в болезненном состоянии.

Пассажиры, находившиеся рядом, пояснили, что родственнику 1955 года рождения, жителю села Ягодное, стало внезапно плохо за рулем и его состояние требует незамедлительной доставки в лечебное учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции правильно оценили критическую ситуацию и предложили свою помощь для доставления водителя в медучреждение.

Получив согласие, сотрудники одного из автопатрулей ГИБДД пересадили мужчину на заднее пассажирское сиденье его автомобиля, за руль которого сел инспектор ДПС. В сопровождении патрульного автомобиля с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами доставили в ближайшее лечебное учреждение.

К моменту прибытия наряда ДПС к медсанчасти у входа уже дежурила группа врачей, которые госпитализировали больного в кардиологическое отделение.

В настоящее время жизни мужчины ничего не угрожает, он проходит стационарное лечение.

После оказания помощи сотрудники полиции продолжили несение службы.

Родственники водителя выразили благодарность сотрудникам Госавтоинспекции Ставропольского района и медикам за профессиональные действия при спасении жизни их близкого человека.