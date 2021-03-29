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Результаты массовых рейдов по выявлению водителей, допустивших грубые нарушения ПДД с пятницы по воскресенье 
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В Самарской области массово искали нарушителей ПДД

29 марта 2021 13:53
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В Самарской области массово искали нарушителей ПДД

В Самарском регионе в минувшие выходные дни были проведены комплексные профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения со стороны автомобилистов. Особый акцент был сделан на выявление водителей в состоянии опьянения.

    Контроль за дорожной обстановкой осуществлялся группами нарядов ДПС путем массовой остановки и проверки водителей, а также путем проведения рейдовых мероприятий в возможных местах появления нетрезвых водителей.

    В мероприятии, которое стартовало с пятницы 26 по воскресенье 28 марта, было задействовано максимальное количество сотрудников ГИБДД по всей области. Личное участие в рейдах приняли руководители территориальных подразделений ГИБДД, сотрудники областного ведомства, и так называемые «кабинетные» сотрудники.

    Автоинспекторы несли службу согласно анализа аварийности на подведомственной территории, причем рейдовые мероприятия длились не менее 6 часов для каждого наряда.

Так, за три дня рейда, дорожными полицейскими было выявлено и привлечено к ответственности 68 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, из них:

- 14 водителей по ст. 12.8 КоАП РФ (управление ТС в состоянии опьянения),

- 43 водителя по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем ТС требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения),

- в отношении 11 водителей собраны материалы по ст. 264.1 УК РФ (управление ТС  лицом, находящимся в состоянии опьянения повторно, либо повторное невыполнение законного требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Широкомасштабные рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены.

Региональная Госавтоинспекция просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, направленным, прежде всего, на обеспечение безопасности дорожного движения. 

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