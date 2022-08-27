В Самарской области ищут пропавшего ульяновца

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Сотрудники ОМВД России по Засвияжскому району г. Ульяновска устанавливают местонахождение без вести пропавшего Ипполитова Николая Федоровича 1978 года рождения. С 23.07.2022 года о его местонахождении ничего не известно.

Ориентировка с приметами мужчины направлена в службы и подразделения полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации. По имеющейся информации разыскиваемый может находиться среди лиц без определенного места жительства и ведущих антиобщественный образ жизни.

Приметы без вести пропавшего: рост 170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые короткие, большие лобные залысины, глаза серо-голубого цвета.

Был одет: бейсболка светлого цвета, рубашка с коротким рукавом, светлая в полоску красного, желтого и синего цвета, штаны темного цвета, кроссовки белого цвета с вставками синего цвета.

Всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части ОВД России по Засвияжскому району г. Ульяновска (8422) 65-82-08, (8422) 65-82-15 либо 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантируется!