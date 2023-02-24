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В Самарской области будут расследовать ДТП с пятью погибшими

24 февраля 2023 13:34
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В Самарской области будут расследовать ДТП с пятью погибшими

Как сообщалось ранее, вчера, 23 февраля, примерно в 9 часов утра, на 83-м километре трассы М-5 «Урал» в Нефтегорском районе Самарской области произошло дорожно-транспортное происшествие с маршрутным автобусом. По предварительным данным, в результате ДТП погибли пять человек, среди которых несовершеннолетний. Количество пострадавших уточняется.

Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) передано для дальнейшего расследования в Богатовский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

На место происшествия выезжала следственная группа с участием следователя-криминалиста следственного управления, выясняются все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты уголовного дела находятся на контроле руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области.

Теги: ДТП

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