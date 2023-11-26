В Самаре затопило улицу Ново-Садовую

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Сегодня, 26 ноября, в областной столице произошло ЧП. На Ново-Садовой в районе торгового центра "Апельсин" прорвало водовод. Улицу затопило, и встали трамваи.

О произошедшем Sovainfo.ru сообщили очевидцы и поделились несколькими фотографиями. На них видно, что машины во дворах стоят на половину колеса в грязной луже. При этом вода продолжает прибывать.

Информацию подтвердили в городском Дептрансе. В ведомстве сообщили, что причиной стал прорыв на водоводе СКС на пересечении Ново-Садовой и Советской Армии. Из-за этого произошла задержка движения трамваев в оба направления.