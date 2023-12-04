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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре в ДТП пострадали женщина и семилетний мальчик

4 декабря 2023 11:56
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В Самаре в ДТП пострадали женщина и семилетний мальчик

3 декабря на территории региона зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 4 человека. 

Одно из ДТП произошло в 12:51 час. в Промышленном районе г. Самара.  47-летний водитель, находясь за рулем автомашины GWM Tank 300, двигался по ул. Вольская в направлении ул. Средне – Садовая. В пути следования напротив дома № 54, в нарушении п. 13.8 ПДД РФ, при включении разрешающего сигнала светофора не уступил дорогу автомобилю Ваз 11113022 (Ока) под управлением 72-летней женщины-водителя, который завершал маневр, и допустил столкновение с ним. С места происшествия в медицинское учреждение доставлена женщина-водитель и ее 7-летний мальчик-пассажир, им назначено стационарное лечение. В ходе оформления ДТП водитель автомашины GWM Tank 300 отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Теги: ДТП

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