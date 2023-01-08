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В Самаре в ДТП пострадала пассажирка автомобиля «Nissan Almera»

8 января 2023 11:04
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В Самаре в ДТП пострадала пассажирка автомобиля «Nissan Almera»

7 января на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали 2 человек.

Одно из ДТП произошло в Самаре в 11:15. Водитель 1973 г.р., управляя автомобилем «ВИС 234900», осуществлял движение по Московскому шоссе. В районе д. 44 по Московскому шоссе при движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции, одновременно с красным сигналом светофора, допустил столкновение с автомобилем «Nissan Almera» под управлением водителя 1975 г.р., движущемуся на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля «Nissan Almera» 1961 г.р. Она осмотрена врачом.

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