В Самаре столкнулись две иномарки, пострадал водитель

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8 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими. При этом 4 человека получили ранения различной степени тяжести. Ни один человек не погиб. По вине нетрезвого водителя не произошла ни одна авария.

Одно из ДТП произошло в 16:00 в Самаре. Мужчина 1975 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле», двигался по ул. Солнечной со стороны ул. Ташкентской. Напротив д. № 85 по ул. Солнечной при перестроении не уступил дорогу транспортному средству, столкнулся с автомобилей «Хендай», под управлением водителя 1997 года рождения. Тот ехал навстречу. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Хендай», ему было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.