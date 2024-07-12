В Самаре из бизнес-центра «ЗИМ» эвакуировали 300 человек

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В пятницу, 12 июля, клубы едкого дыма повалили из здания, где ранее располагался ТЦ «Захар», а сейчас находится бизнес-центр «ЗИМ», пишет ГТРК-Самара.

Все сотрудники экстренно покинули здание. Но далеко расходиться не стали — ждали, когда можно будет вновь вернуться к работе.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 10:16. Выяснилось, что на 2 этаже в офисе 119в тлела офисная мебель и техника. Пожару был присвоен повышенный ранг — Пожар №2. На тушение прибыло 56 человек и 18 единиц техники.

«В 10:36 пожар ликвидирован на площади 2 кв.м. Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 300 человек», — сообщили в региональном ГУ МЧС.