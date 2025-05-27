В Приволжском районе около Александровского моста на Волге катер столкнулся с подводным препятствием

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26 мая в Приволжском районе около Александровского моста на реке Волга маломерное судно столкнулось с подводным препятствием.

На борту катера в момент столкновения находились четверо взрослых и трое детей. В результате маломерное судно потеряло способность управляться, сообщает пресс-служба ПСС СО.

В 19.07 для оказания помощи пассажирам аварийного судна от спасательной станции ПСО Октябрьск и ПСО Сызрань вышли два спасательных катера. В 20.30 пострадавшие в результате столкновения были доставлены на берег. Медицинская помощь не потребовалась.

Фото: пресс-служба ПСС СО