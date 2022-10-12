в парке Гагарина в Самаре вспыхнул уличный фонарь

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В Самаре во вторник, 11 октября, в парке Гагарина вспыхнул фонарь на опоре. Горящий столб заметили отдыхающие и засняли ЧП. На кадрах видно, что от фонарного столба шел дым, а на земле легко можно было заметить искры.

Как пишет автор поста, он гулял с сыном по парку и возле пруда заметил мигающие фонари по всему периметру. Спустя 10 минут, когда семья уже шла домой, они увидели ЧП и сразу позвонили в экстренные службы. Пожарные примчались почти мгновенно, пишет ГТРК Самара.

Фото: Скриншот видео vk.com/chp_samara/Евгений Устин