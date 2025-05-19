В Октябрьске около девяти часов пожарные тушат сухие ветки и траву

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Пожар распространился на площадь 700 квадратных метров.



18 мая в 23:47 диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в районе Первомайска.



По прибытии, в 23:54, было установлено, что на площади 700 квадратных метров горят сухие спилы веток и мусор.

Незамедлительно на борьбу с огнем были поданы 2 ствола «Б».

Локализация пожара была объявлена 19 мая в 07:16, в 07:45 зафиксирована ликвидация открытого горения.

Пострадавших, к счастью, нет.



Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» обращается к жителям Самарской области: во избежание возникновения пожара соблюдайте требования пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара звоните по телефону «101» и по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"