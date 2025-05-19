В Октябрьске около девяти часов пожарные тушат сухие ветки и траву

Пожар распространился на площадь 700 квадратных метров.
18 мая в 23:47 диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в районе Первомайска.
По прибытии, в 23:54, было установлено, что на площади 700 квадратных метров горят сухие спилы веток и мусор.
Незамедлительно на борьбу с огнем были поданы 2 ствола «Б».
Локализация пожара была объявлена 19 мая в 07:16, в 07:45 зафиксирована ликвидация открытого горения.
Пострадавших, к счастью, нет.
Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» обращается к жителям Самарской области: во избежание возникновения пожара соблюдайте требования пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара звоните по телефону «101» и по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».