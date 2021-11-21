В Ленинградской области тело мужчины выпало из багажника иномарки во время ДТП 

131

В Ленинградской области труп мужчины выпал из багажника во время аварии на 24-м км трассы Санкт-Петербург — Сортавала. Об этом в воскресенье, 21 ноября, передают "Известия" со ссылкой на Telegram-канал 112.

Правоохранители обнаружили тело 50-летнего мужчины с признаками насильственной смерти недалеко от автомобиля Mitsubishi Galant, который врезался в столб. После аварии несколько человек выбежали из машины и скрылись в лесу, отметили очевидцы.

При осмотре автомобиля были найдены две лопаты и веревка. По предварительным данным, злоумышленники ехали закапывать тело в лесу.

Отмечается, что по данному факту было возбуждено дело об убийстве. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По данным источника РЕН ТВ, попавший в аварию автомобиль принадлежит 57-летнему жителю Оренбуржья. В настоящее время трое подозреваемых задержаны.

Фото: РЕН ТВ/"Известия"