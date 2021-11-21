Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава Роскосмоса подчеркнул, что РФ ни от кого не отстает в плане военного космоса.
Рогозин заявил, что Россия давно разрабатывала противоспутниковое оружие
Как правило, водоемы при становлении льда замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине.
МЧС СО: впереди ледостав — помните о безопасности
Это был профессионал высочайшего уровня, настоящий Патриот, беззаветно преданный Родине.
Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Владимира Татаурова
При осмотре автомобиля были найдены две лопаты и веревка. По предварительным данным, злоумышленники ехали закапывать тело в лесу.
В Ленинградской области тело мужчины выпало из багажника иномарки во время ДТП 
Похоже, медведица застряла в бутылке, когда пыталась поесть из автокормушки.
Дикая медведица целый месяц жила с пластиковой бутылкой на голове
В Самаре за сутки заболели 408 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Главная задача миссии "Луна-25" - отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны.
Рогозин: запуск межпланетной станции "Луна-25" перенесли на 2022 год
Экономист спрогнозировал курс рубля в ближайшие полгода
Экономист спрогнозировал курс рубля в ближайшие полгода
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.76
0.16
EUR 82.58
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
В УФСИН СО состоялось чествование ветеранов УИС
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Ленинградской области тело мужчины выпало из багажника иномарки во время ДТП 

21 ноября 2021 16:10
131
При осмотре автомобиля были найдены две лопаты и веревка. По предварительным данным, злоумышленники ехали закапывать тело в лесу.

В Ленинградской области труп мужчины выпал из багажника во время аварии на 24-м км трассы Санкт-Петербург — Сортавала. Об этом в воскресенье, 21 ноября, передают "Известия" со ссылкой на Telegram-канал 112.

Правоохранители обнаружили тело 50-летнего мужчины с признаками насильственной смерти недалеко от автомобиля Mitsubishi Galant, который врезался в столб. После аварии несколько человек выбежали из машины и скрылись в лесу, отметили очевидцы.

При осмотре автомобиля были найдены две лопаты и веревка. По предварительным данным, злоумышленники ехали закапывать тело в лесу.

Отмечается, что по данному факту было возбуждено дело об убийстве. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По данным источника РЕН ТВ, попавший в аварию автомобиль принадлежит 57-летнему жителю Оренбуржья. В настоящее время трое подозреваемых задержаны.

 

Фото: РЕН ТВ/"Известия"

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 1 661 житель Самарской области заболел коронавирусом
21 ноября 2021  13:05
Еще 1 661 житель Самарской области заболел коронавирусом
290
Дмитрий Азаров пригласил бизнес-сообщество Франции к расширению сотрудничества с регионом.
20 ноября 2021  20:44
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Франции в России Пьером Леви
683
Еще 1 762 жителя Самарской области заболели коронавирусом
20 ноября 2021  13:01
Еще 1 762 жителя Самарской области заболели коронавирусом
724
Дмитрий Орлов: власти Самарской области эффективно противостоят пандемии
20 ноября 2021  11:15
Дмитрий Орлов: власти Самарской области эффективно противостоят пандемии
783
В Самарской области ожидается ветер и мокрый снег
20 ноября 2021  10:02
В Самарской области ожидается ветер и мокрый снег
713
Весь список