В Курумоче экстренно приземлились два самолета, летевшие в Оренбург

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В аэропорту Самары совершили вынужденную посадку два самолета, следовавшие в Оренбург. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Рейсы SU 1244 Шереметьево - Оренбург со 137 пассажирами и FV 6453 Пулково - Оренбург со 113 пассажирами сели в Самаре из-за плохой погоды - в Оренбурге сильный снег.

Пассажиров разместили в здании аэровокзала.

Возобновить рейсы планируется после того, как в аэропорту назначения расчистят взлетно-посадочные полосы, пишет Волга Ньюс.

"В аэропорт Самары выехал Куйбышевский транспортный прокурор", - отметили в Приволжской транспортной прокуратуре.