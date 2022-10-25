В Красноглинском районе самарцы стали свидетелями массового ДТП с участием пассажирского автобуса

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Вечером во вторник, 25 октября, в Самаре произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса. На бульваре Финютина столкнулись 7 транспортных средств. Фото и видео с места событий запечатлел корреспондент sovainfo.ru.

Авария произошла вечером 25 октября в Красноглинском районе у дома № 23 по бульвару Финютина:

"Автобус № 67. У него отказали тормоза. Одна пожилая женщина упала в автобусе. Её медики осмотрели - подозрение на перелом. Теперь тут пробка. Около 10 автобусов и много других машин", – рассказывают очевидцы.

Как прокомментировали в ГУ МВД России по Самарской области, участниками аварии стали 7 транспортных средств, включая пассажирский автобус. Сотрудники полиции оградили место аварии и устанавливают все детали происшествия.



По информации прокуратуры СО, пострадали два человека. Они госпитализированы.

Фото: sovainfo.ru