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В Красноглинском районе самарцы стали свидетелями массового ДТП с участием пассажирского автобуса

25 октября 2022 22:38
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Участниками аварии стали 7 транспортных средств.

Вечером во вторник, 25 октября, в Самаре произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса. На бульваре Финютина столкнулись 7 транспортных средств. Фото и видео с места событий запечатлел корреспондент sovainfo.ru.

Авария произошла вечером 25 октября в Красноглинском районе у дома № 23 по бульвару Финютина:

"Автобус № 67. У него отказали тормоза. Одна пожилая женщина упала в автобусе. Её медики осмотрели - подозрение на перелом. Теперь тут пробка. Около 10 автобусов и много других машин", – рассказывают очевидцы.

Как прокомментировали в ГУ МВД России по Самарской области, участниками аварии стали 7 транспортных средств, включая пассажирский автобус. Сотрудники полиции оградили место аварии и устанавливают все детали происшествия.

По информации прокуратуры СО, пострадали два человека. Они госпитализированы.

 

Фото: sovainfo.ru

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