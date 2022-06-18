В Кинельском районе ночью в ДТП пострадал человек

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17 июня на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых 13 человек получили различные травмы.

Одно из ДТП произошло в Кинельском районе. В 23:30 час. напротив дома № 1 «В» ул. Шоссейной, пгт. Усть-Кинельский, 34-летний водитель, управляя автомобилем «MITSUBISHI OUTLANDER», нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Лада 211440» под управлением женщины 1969 года рождения. После обследования в медицинском учреждении водителю отечественного автомобиля назначено амбулаторное лечение, ее 58-летний пассажир госпитализирован. На законное требование инспекторов пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения водитель-мужчина ответил отказом.