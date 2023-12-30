В Елховском районе в ДТП с грузовиком пострадал подросток

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30 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 11 человек.

Одно из ДТП произошло в 12-10 час. в Елховском районе. 45-летний водитель, управляя автомобилем Lada Largus двигался по автодороге «Казань-Буинск-Ульяновск». В пути следования на 348 км нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги и допустил столкновение с грузовым автомобилем Man в составе с полуприцепом под управлением 29-летнего водителя. С места ДТП госпитализирован 16-летний пассажир легкового автомобиля.