В Чапаевске в ДТП пострадали трое девушек-подростков

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1 апреля на территории региона зарегистрировано 4 ДТП, в которых 4 человека получили различные травмы.



Одно из ДТП произошло в Чапаевске в 23-00 час. 20-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21130 (к административной ответственности за нарушения ПДД РФ с начала 2021 г. привлекался 13 раз), при движении задним ходом нарушил ПДД РФ и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 21440 под управлением местного жителя 1988 г.р. После ДТП двум 13-летним девочкам - пассажирам ВАЗ 21130 оказана разовая медицинская помощь, 16-летняя девушка – пассажир этой же машины госпитализирована в лечебное учреждение.