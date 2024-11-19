В Богатовском районе автомобиль перевернулся в кювет

Я нашел ошибку
Главные новости:
Удобства дома - это результат круглосуточной работы ресурсных и управляющих компаний. Нет оплаты - нет удобств.
Ресурсные и управляющие компании объединились в борьбе с должниками
На выставке представлено более 100 работ, созданных в жанре пейзажа, портрета и бытовом. 
Самарский художественный музей впервые представит выставку самарского художника Вячеслава Бакумова
Авторское право – это одна из наиболее востребованных и бурно развивающихся сфер регулирования в законодательстве.
В СОУНБ расскажут о главных проблемах авторского права
Чаще всего самарцев интересуют вопросы ЖКХ, благоустройства и уборки дворов.
Около 2500 обращений жителей обработано через систему «Инцидент-Менеджмент» в ноябре
В Самаре продолжает работу выставка креативных индустрий.
Самарцы могут принять участие в лектории выставки креативных индустрий
Так, учителя, работающие в муниципальных общеобразовательных организациях, могут оформить компенсационную выплату за аренду жилья.
В Самаре учителя могут воспользоваться дополнительными мерами поддержки
В настоящее время в приоритете работы по обновлению асфальтового покрытия дворовых проездов, парковочных мест, тротуарных дорожек во дворах.
«Формирование комфортной городской среды»: в Куйбышевском районе Самары завершается благоустройство
Это уникальная возможность проверить и одновременно повысить свой уровень экологической грамотности.  
Школьники и студенты Самарской области могут принять участие во Всероссийском экологическом зачете
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.94
-0.06
EUR 105.46
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Семейный квест пройдет в Музее-галерее «Заварка»
В Самаре состоялись всероссийские соревнования по фехтованию на призы министра спорта России
В Самаре состоялся детский турнир по следж-хоккею
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Богатовском районе автомобиль перевернулся в кювет

19 ноября 2024 13:39
173
В Богатовском районе автомобиль перевернулся в кювет

18 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП, в которых пострадали 10 человек. 

Одно из ДТП произошло в 16:30 в Богатовском районе. Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что 33-летний мужчина, управляя автомобилем Suzuki Grand Vitara, двигался по автодороге «Богатое-Самара-Оренбург». В пути следования, на 3 км, выезжая из с. Андреевка, не справился с рулевым управлением и зацепил обочину, из-за чего произошло опрокидывание в кювет. 38-летний пассажир автомобиля госпитализирован.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области иномарка насмерть сбила пешехода
19 ноября 2024, 13:10
В Самарской области иномарка насмерть сбила пешехода
Пешеход погиб на месте происшествия. Происшествия
194
Человек пострадал в ДТП в Богатовском районе
19 ноября 2024, 12:29
Человек пострадал в ДТП в Богатовском районе
Произошло столкновение двух автомобилей: LADA Vesta и ВАЗ-2112. Происшествия
213
В Сызранском районе на 872 километре трассы М-5 произошло ДТП
19 ноября 2024, 11:25
В Сызранском районе на 872 километре трассы М-5 произошло ДТП
Пожарные-спасатели Сызранского района проводили аварийно-спасательные работы. Происшествия
209
В центре внимания
В Самаре нужно заменить почти 3,4 тысячи лифтов
19 ноября 2024  10:32
В Самаре нужно заменить почти 3,4 тысячи лифтов
221
Вячеслав Федорищев поздравил педагогов Самарской области с Днем преподавателя высшей школы
19 ноября 2024  09:43
Вячеслав Федорищев поздравил педагогов Самарской области с Днем преподавателя высшей школы
227
в Самаре состоится ежегодный форум «Мой бизнес 63»
19 ноября 2024  09:36
В Самаре состоится ежегодный форум «Мой бизнес 63»
221
В Самарской области установили запрет на заключение новых концессионных соглашений
17 ноября 2024  10:57
В Самарской области установили запрет на заключение новых концессионных соглашений
776
Глава региона встретился с участниками и ветеранами СВО, волонтерами, сельхозпроизводителями и предпринимательским сообществом, посетил ряд социальных объектов.
16 ноября 2024  19:35
Новые объекты культуры и здравоохранения, ремонт дорог, развитие социальной инфраструктуры – губернатор Вячеслав Федорищев посетил Похвистнево 
1047
Весь список