В Богатовском районе автомобиль перевернулся в кювет

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18 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП, в которых пострадали 10 человек.

Одно из ДТП произошло в 16:30 в Богатовском районе. Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что 33-летний мужчина, управляя автомобилем Suzuki Grand Vitara, двигался по автодороге «Богатое-Самара-Оренбург». В пути следования, на 3 км, выезжая из с. Андреевка, не справился с рулевым управлением и зацепил обочину, из-за чего произошло опрокидывание в кювет. 38-летний пассажир автомобиля госпитализирован.