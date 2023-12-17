Трое пострадали в ДТП в Тольятти

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16 декабря на территории региона зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 10 человек и 2 погибли.

Одно из ДТП произошло в 14:45 час. в Комсомольском районе г. Тольятти. В условиях снегопада 34-летний водитель, находясь за рулем автомашины LADA Kalina, двигался по ул. Кунеевской в направлении ул. Громовой. В пути следования, в районе с/о № 176, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz под управлением 38-летнего водителя, который двигался в прямом встречном направлении. С места происшествия в медицинское учреждение доставлены оба водителя и 65-летняя женщина-пассажир отечественного автомобиля, им назначено амбулаторное лечение.