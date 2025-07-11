Сына бывшего самарского губернатора Артякова подозревают в финансовых махинациях

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В испанском городе Жирон задержали Дмитрия Артякова, сына бывшего губернатора Самарской области Владимира Артякова. Это произошло 10 июля, пишет телеграм-канал «Воронцова вещает».

Артякова-младшего подозревают в так называемой «схеме Магнитского». Испанские следователи подозревают, что он отмыл деньги, которые похитили за счет махинаций с налогами. Предполагается, что его бабушка получила более 12 миллионов евро под видом займа. Подозрения вызвали ряд финансовых операций, через которые деньги прошли, а также тот факт, что займ никто не вернул. На эти деньги была куплена зарубежная недвижимость, которую оформили на Дмитрия Артякова.

Владимир Артяков возглавил Самарскую область в 2007 году. Он проработал на посту губернатора почти пять лет. Сейчас он является первым заместителем гендиректора корпорации «Ростех», пишет Самара-КП.