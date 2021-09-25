Смертельное ДТП около Сызрани: водитель сбил женщину и уехал

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24 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП, в которых 11 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в Сызранском районе. В 23-20 час. водитель 1980 года рождения, управляя а/м ВАЗ 21120 в районе дома № 4 по ул. Ленинградская села Усинское совершил наезд на пешехода 1968 года рождения.

После ДТП водитель, не оказав помощь пострадавшей женщине, с места происшествия скрылся. Пешеход скончалась до приезда скорой помощи.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий мужчина задержан сотрудниками Госавтоинспекции. Установлено, что в момент ДТП он находился в алкогольном опьянении, права управления транспортными средствами не имеет, за нарушения ПДД РФ в течение года к административной ответственности привлекался 4 раза. Автомобиль снят с регистрационного учета в 2018 году.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, сообщает облМВД.