СК возбудил уголовное дело после падения иномарки с парковки ТРЦ в Краснодаре

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Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после падения иномарки с парковки торгово-развлекательного центра "Галерея" в Краснодаре, где погибли трое, включая ребенка, сообщили в СУСК РФ по Кубани, передает РИА Новости.

По данным УМВД краевой столицы, BMW упал с третьего этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра, расположенного на улице Володи Головатого. Находившиеся в салоне 37-летний водитель, женщина и мальчик скончались на месте происшествия от полученных травм.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в результате падения иномарки с многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра в Краснодаре (часть 2 статья 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, водитель автомобиля набрал скорость и выехал за пределы ограждения парковки, расположенной на третьем этаже ТРЦ. Иномарка упала на проезжую часть улицы Рашпилевской.

Мэр Краснодара Евгений Наумов ранее отметил, что никто из прохожих не пострадал. Губернатор края Вениамин Кондратьев попросил собственника "Галереи" ввести на парковке дополнительные меры безопасности.

Как сообщили РИА Новости в полиции города, работа парковки ТРЦ "Галерея" в Краснодаре приостановлена.

Фото:МВД/Telegram