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СК проводит проверку после трагической гибели двух топ-менеджеров VK в НАО

7 июня 2022 21:41
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Погибли первый заместитель гендиректора VK Владимир Габриелян и директор по закупкам VK Сергей Мерзляков.

Следственные органы проводят проверку по факту гибели двух мужчин в результате опрокидывания вездехода в Ненецком автономном округе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК по Архангельской области и НАО.

Как ранее сообщал ТАСС, в результате трагического происшествия в Ненецком автономном округе погибли первый заместитель гендиректора VK Владимир Габриелян и директор по закупкам VK Сергей Мерзляков.

"После поступления информации о происшествии незамедлительно организованы поисковые мероприятия, которые осложнялись удаленностью и отсутствием связи", - говорится в сообщении. 7 июня в Нарьян-Мар на вертолете доставят тела погибших. Там проведут опознание и судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

По предварительным данным, трое мужчин и супруга одного из них ехали по побережью Белого моря в сторону мыса Канин Нос на двух вездеходах. Транспортные средства во время перехода через реку перевернулись, и их течением отнесло в море. Женщине и мужчине удалось спастись, они пешком вышли к оленеводам и обратились за помощью. Как сообщил глава НАО Юрий Бездудный в своем Telegram-канале, выживших туристов доставили в Нарьян-Мар, им оказывается психологическая помощь.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и принять процессуальное решение по результатам проверки.

 

Фото:   соцсети

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