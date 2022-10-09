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Правоохранители помогли самарцу вернуть телефон, оставленный в такси

9 октября 2022 10:49
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Правоохранители помогли самарцу вернуть телефон, оставленный в такси

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили пост в одной из социальных сетей, в котором житель Самарской области выразил признательность инспекторам 2 роты 2 батальона полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре лейтенантам полиции Нариману Исингалиеву и Хугану Гуламову.

В конце августа текущего года дорожные полицейские находились на маршруте патрулирования на улице Максима Горького в областном центре.

Около 17:00 вечера к ним обратился мужчина с просьбой позвонить на свой номер телефона, который он оставил в такси. Растерянный гражданин рассказал, что уже несколько минут просил прохожих помочь ему, но никто не отозвался.

Полицейские выяснили, на каком автомобиле передвигался пассажир, связались с оператором таксомоторной организации и в итоге вышли на связь с водителем, который передал потерянное имущество владельцу. Мужчина поблагодарил полицейских за неравнодушие и, решив, что добрые поступки не должны оставаться незамеченными, написал об этом в социальных сетях.

«Готовность полицейских прийти на помощь – не важно в какой ситуации доказывает, что люди действительно стоят на страже Закона и охраны правопорядка. Простое человеческое спасибо за отзывчивость», - отметил автор поста.

Руководство самарской полиции высоко ценит мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.

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