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Около Сызрани Лада Гранта столкнулась с двумя большегрузами

16 марта 2021 12:52
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Около Сызрани Лада Гранта столкнулась с большегрузом

  ДТП произошло 15 марта в Сызранском районе. Водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигался по федеральной автодороге М5 - «Урал» со стороны г. Самара в направлении г. Сызрань. 

Выехав на полосу, предназначенную для встречного движения, допустил столкновение с грузовым автомобилем «Скания», под управлением водителя 1978 года рождения.

После столкновения автомобиль «Лада Гранта» продолжил движение и допустил столкновение с автомобилем «Камаз», под управлением водителя 1992 года рождения, который двигался также в прямом встречном направлении. В результате ДТП пострадал водитель и пассажир автомобиля «Лада Гранта»: водитель был госпитализирован, пассажиру было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.  

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