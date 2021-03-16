Около Сызрани Лада Гранта столкнулась с двумя большегрузами

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ДТП произошло 15 марта в Сызранском районе. Водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигался по федеральной автодороге М5 - «Урал» со стороны г. Самара в направлении г. Сызрань.

Выехав на полосу, предназначенную для встречного движения, допустил столкновение с грузовым автомобилем «Скания», под управлением водителя 1978 года рождения.

После столкновения автомобиль «Лада Гранта» продолжил движение и допустил столкновение с автомобилем «Камаз», под управлением водителя 1992 года рождения, который двигался также в прямом встречном направлении. В результате ДТП пострадал водитель и пассажир автомобиля «Лада Гранта»: водитель был госпитализирован, пассажиру было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.