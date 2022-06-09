Не менее 15 человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Сочи

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По меньшей мере 15 человек пострадали в аварии с экскурсионным автобусом в Сочи. Об этом 9 июня сообщили в прокуратуре Краснодарского края, пишут "Известия".

«Всего пострадавших 15–20 человек, точные данные устанавливаются. Госпитализированы четыре человека с переломами», — заявили в пресс-службе ведомства.

В момент ДТП в автобусе находились шестеро детей, никто из них не пострадал.

«Количество пассажиров — 32 человека, из них один водитель, один экскурсовод, 30 туристов, из них — шестеро детей до 12 лет. Дети не пострадали», — добавили в прокуратуре.

Первоначально сообщалось, что пострадали трое, в том числе водитель и экскурсовод.

Авария в Сочи произошла около 15:40 на трассе А-149 Адлер — Красная Поляна. В тоннеле Новый Скальный столкнулись грузовик и автобус. Движение по дороге было временно остановлено.

Фото: соцсети/"Известия"