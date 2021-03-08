На станции Правая Волга КбшЖД сошли с рельсов три вагона с углем

Как сообщает пресс-служба КбшЖД, 8 марта в 19 часов 45 минут (мск) на станции Правая Волга Куйбышевской железной дороги произошел сход 3-х вагонов с углем в грузовом поезде.
Пострадавших нет. Угрозы экологии нет. Габарит соседнего пути не нарушен. Задержек пассажирских поездов нет.
Для скорейшего устранения последствий схода задействованы восстановительные поезда станций Сызрань и Безымянка.
На месте происшествия работает комиссия под руководством начальника Куйбышевской железной дороги.
Фото из открытых источников
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