На Льва Толстого в Самаре вечером горел дом

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Вечером в субботу, 8 октября, в Самаре вспыхнул двухэтажный дом №124 на улице Льва Толстого.

На кадрах видно, что часть дома уже полностью сгорела, а в небо поднимаются густые клубы дыма. Также на месте ЧП большая группа спецслужб.

Как рассказали в пожарной службе редакции ГТРК “Самара”, сообщение в региональное управление МЧС России поступило в 16:54. По прибытию к месту, установлено, что горит кровля дома, объявлен ранг вызова – 1-БИС. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров., угрозы распространения не было. Погибших и пострадавших, к счастью, также не обнаружили. Всего для ликвидации пожара привлечены 65 человек, 17 единиц техники техники. Локализовать огонь удалось к 17:53,а полностью избавиться от пожара спецслужбам получилось спустя почти два часа, в 18:39, пишет ГТРК Самара.