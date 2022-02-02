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На горнолыжном курорте "Красная Поляна" в Сочи остановилась канатная дорога

2 февраля 2022 21:22
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Спасатели эвакуировали 35 человек. Пострадавших нет.

Канатная дорога была остановлена на горнолыжном курорте "Красная Поляна", сообщили ТАСС в пресс-службе курорта.

В пресс-службе "Красной поляны" сообщили, что спасатели эвакуировали с канатной дороги 35 человек. "Эвакуация завершена, всех людей сняли", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе курорта также сообщили, что эвакуированным с канатной дороги лыжникам и сноубордистам медицинская помощь не потребовалась. 

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, остановка произошла из-за скачка напряжения. "Поступила информация, что (…) в результате скачка напряжения на горнолыжном курорте произошла остановка кресельной канатной дороги, проходящей на высоте 900 - 1300 м над уровнем моря, которой в зимний период пользуются только горнолыжники," - говорится в сообщении.  

Уточняется, что на месте проводятся ремонтные работы. К эвакуации привлекли 14 человек от ПАСФ "Красная Поляна", 10 работников НАО "Красная Поляна", четыре единицы техники.

По факту произошедшего прокуратура в Краснодарском крае организовала проведение проверки. 

Горный курорт "Красная Поляна" расположен в предгорье Главного Кавказского хребта в районе города Сочи. 

 

Фото:    ГУ МЧС России по Краснодарскому краю/ТАСС

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