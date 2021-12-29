Исчезающий вид кораллов нашли самарские таможенники у пассажирки рейса «Дубай-Самара»

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Сотрудники таможенного поста Аэропорт Самара при проведении таможенного контроля в багаже туристки, прилетевшей из Дубая, обнаружили 13 кораллов, отнесенных к исчезающему виду.

Женщина была остановлена самарскими таможенниками в зеленом коридоре. На интроскопе в ее багаже были выявлены 23 объекта сложной формы разного цвета, схожие по внешнему виду с кораллами. Разрешительных документов на перемещение указанных товаров у гражданки не было.

Изъятые предметы были направлены на экспертизу, которая установила, что большая часть образцов относится к кораллам отряда Мадрепоровые. Данный отряд морских полипов поименован в Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

В действиях гражданки усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 226.1 УК РФ, а именно незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и дериватов (производных).

Исчезающие кораллы изъяты, остальные же предметы, идентифицированные как губки, отданы туристке. Материалы дела переданы для дальнейшего расследования в Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте.