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Гранаты, изъятые у мужчины на пляже в Самаре, оказались не опасными

7 августа 2023 16:43
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Гранаты, изъятые у мужчины на пляже в Самаре, оказались не опасными

6 августа 2023 года в дежурную часть пункта полиции «Арена» отдела полиции по Кировскому району УМВД России по г.Самаре, по линии «02» поступило сообщение о том, что на берегу реки Волга, в районе 9 просеки ходит мужчина, у которого в руках предмет похожий на гранату.
На место происшествия дежурный незамедлительно направил следственно оперативную группу. Сотрудники полиции задержали мужчину. Им оказался житель г.Самара 1992г.р. ранее не судимый у которого изъяты три предмета похожих на гранаты.
Было установлено, что изъятым оказались страйкбольная и две учебные гранаты.
В ходе опроса мужчина пояснил, что данные муляжи приобрел на рынке для того, чтобы подшутить над знакомыми.
В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуально решение.

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