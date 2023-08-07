Гранаты, изъятые у мужчины на пляже в Самаре, оказались не опасными

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6 августа 2023 года в дежурную часть пункта полиции «Арена» отдела полиции по Кировскому району УМВД России по г.Самаре, по линии «02» поступило сообщение о том, что на берегу реки Волга, в районе 9 просеки ходит мужчина, у которого в руках предмет похожий на гранату.

На место происшествия дежурный незамедлительно направил следственно оперативную группу. Сотрудники полиции задержали мужчину. Им оказался житель г.Самара 1992г.р. ранее не судимый у которого изъяты три предмета похожих на гранаты.

Было установлено, что изъятым оказались страйкбольная и две учебные гранаты.

В ходе опроса мужчина пояснил, что данные муляжи приобрел на рынке для того, чтобы подшутить над знакомыми.

В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуально решение.