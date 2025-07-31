ДТП в Ставропольском районе: пострадали трое несовершеннолетних 

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Руководство территориального отдела полиции и сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время устанавливают обстоятельства ДТП в Ставропольском районе, в котором пострадали трое несовершеннолетних жителей Самарской области.

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, сегодня 31 июля в 18 - 50 час. на 24 км а/д «Тольятти-Ташелка» 31-летняя женщина, управляя а/м ВАЗ 21723, двигалась со стороны села Нижнее Санчелеево в сторону села Ташелка. В пути следования, при повороте налево в направлении СНТ Энергетик не предоставила преимущество в движении мопеду, который двигался во встречном направлении. За рулем мототранспорта находился 14-летний подросток, который перевозил двух пассажиров-юношей 13 и 17 лет.

После столкновения с места ДТП бригадой скорой помощи в медицинское учреждение несовершеннолетние госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО