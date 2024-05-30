ДТП с ГАЗелью произошло в Куйбышевском районе Самары

212

29 мая на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали 15 человек, 1 - скончался.

Одно из ДТП произошло в Куйбышевском районе Самары. В 12:30 час. 36-летний водитель, управляя автомобилем Kia, двигался по ул. Утевской со стороны ул. Войкова. В пути следования при повороте налево на Новокуйбышевское шоссе в направлении ул. Дружбы Народов не уступил дорогу и допустил столкновение с газелью, под управлением 53-летнего водителя, двигающегося со стороны ул. Серпуховской по Кряжскому шоссе в направлении ул. Войковой. Водителям назначено амбулаторное лечение.