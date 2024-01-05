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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

4 января в регионе зарегистрировано 4 ДТП, в котором пострадали 5 человек

5 января 2024 19:44
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Одно из ДТП произошло в Красноармейском районе.

4 января на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в котором пострадали 5 человек. Также сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 295 нарушений ПДД РФ, в том числе за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения – 10 и за нарушение требований к перевозке детей – 9. Задержано 5 водителей за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Одно из ДТП произошло в Красноармейском районе. Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что 57-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Lada Granta двигалась по автодороге «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград»  в направлении Самары. В пути следования на 123 км выехала на сторону дороги, предназначенную для встречного движения и совершила столкновение с автомобилем Lada Vesta под управлением 40-летней женщины-водителя. С места ДТП госпитализирована водитель Lada Granta.

Еще одно ДТП произошло в Елховском районе. Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что 24-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Kia двигалась по автодороге «Казань - Буинск – Ульяновск». В пути следования на 346 км выехала на сторону дороги, предназначенную для встречного движения и совершила столкновение с автомобилем Ford Focus под управлением 44-летнего водителя. Телесные повреждения получили водитель Kia и 44-летняя женщина пассажир Ford Focus.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:    пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: ДТП

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