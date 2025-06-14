4 пляжа в Самарской области опасны для купания

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Управление Роспотребнадзора по Самарской области рассказало, на каких пляжах региона купаться пока не рекомендуется.

По данным ведомства на 11 июня, было исследовано 19 проб на микробиологические показатели, 20 проб — на возбудители инфекционных заболеваний, 13 проб — на паразитологические показатели, 3 пробы воды водоемов в местах рекреации на санитарно-химические показатели.

"За период с 6 по 11 июня выявлены несоответствующие пробы воды водоема по микробиологическим показателям на пляжах: озера Банное в селе Сергиевск Сергиевского района; "Волна" на реке в Тольятти; "Итальянский пляж" на реке Волга в Тольятти; "Волжский замок" на реке Волга в Тольятти", — отмечается в сообщении.

Также в Роспотребнадзоре рассказали, что возбудителей патогенной микрофлоры при этом не было обнаружено, а качество песка соответствует гигиеническим требованиям, пишет Волга-Ньюс.