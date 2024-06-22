Я нашел ошибку
Главные новости:
Внимание главы региона обратили и на состояние дорог. Вопросов оказалось достаточно много.
Вячеслав Федорищев взял в работу жалобы жителей Кинеля
В восьмиэтажном доме будет 192 квартиры. Каждая предназначена для тех, кого будут переселять из ветхого и аварийного жилья, а также для предоставления детям-сиротам.
Вячеслав Федорищев проверил ход строительства многоквартирного жилого дома в Кинеле
При столкновении двух автомобилей два человека погибли и 4 человека получили ранения.
Смертельное ДТП в Кинель-Черкасском районе
В Самарской области облачно с прояснениями, ночью местами сильный дождь, гроза, днем дождь.
Завтра в Самаре до +21°С
Мемориал семье Володичкиных – памятник матери и девяти ее сыновьям, которые героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны.
Вячеслав Федорищев возложил цветы к мемориалу семье Володичкиных в Кинеле
Вячеслав Федорищев отметил, что в настоящее время идет подготовка масштабной программы развития города и всего региона.
Вячеслав Федорищев пригласил поработать в Самаре ведущего урбаниста страны Олега Шапиро
«К 1 сентября это решение вы увидите в своих платежках», – подчеркнул врио губернатора.
Вячеслав Федорищев принял решение о переходе на новую систему оплаты за вывоз ТКО
Цветы к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» возложили участники локальных конфликтов, представители общественных организаций, политических партий, школьники, воспитанники военно-патриотических клубов и сотни самарцев, которые пришли в День
Вячеслав Федорищев в День памяти и скорби возложил цветы к Вечному огню в Самаре
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.96
2.54
EUR 94.26
2.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Студенты-модельеры ПВГУС представили в Тольятти свои коллекции в формате открытого FASHION-показа
В Тольятти пройдет масштабный ретро-фестиваль «Жигули»
Самарская область присоединится к международным, всероссийским и областным мероприятиям, посвящённым Дню памяти и скорби
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Вячеслав Федорищев принял решение о переходе на новую систему оплаты за вывоз ТКО

22 июня 2024 16:01
148
«К 1 сентября это решение вы увидите в своих платежках», – подчеркнул врио губернатора.

Вячеслав Федорищев принял решение о переходе на новую систему оплаты за вывоз ТКО

22 июня 2024 13:30

В субботу, 22 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев во время рабочей поездки в Кинель пообщался с местными жителями, чтобы выяснить, какие вопросы их волнуют наиболее остро и требуют скорейшего разрешения.

Во время беседы жители города обратили внимание на действующую систему оплаты за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Напомним, в настоящее время в городах оплата начисляется из расчета квадратных метров жилья, а в сельских территориях – исходя из количества проживающих в доме людей.

«Этим вопросом я занимаюсь каждый день. Буквально с первых дней своей работы в регионе мы его обсуждаем. Инициативной группе хочу сказать: решение уже принято. Мы переходим с действующего тарифа, когда мы считаем по квадратным метрам, на количество людей», – заявил Вячеслав Федорищев. Он добавил, что потребуется время для того, чтобы решение оформить и утвердить нормативно-правовые акты. «К 1 сентября это решение вы увидите в своих платежках», – подчеркнул врио губернатора.

Во время беседы жители Кинеля обратили внимание на состояние местных дорог, а также отсутствие крупного спортивного комплекса. Кроме того, был затронут вопрос развития сельского хозяйства в Самарской области. «Все вопросы будем решать планомерно и системно», – ответил глава региона. Он пояснил, что уже в ближайшее время будут направлены дополнительные средства на все направления социально-экономического развития. Соответствующие поправки в региональный бюджет будут внесены на ближайшем заседании Самарской губернской думы.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вячеслав Федорищев отметил, что в настоящее время идет подготовка масштабной программы развития города и всего региона.
22 июня 2024, 16:24
Вячеслав Федорищев пригласил поработать в Самаре ведущего урбаниста страны Олега Шапиро
Вячеслав Федорищев отметил, что в настоящее время идет подготовка масштабной программы развития города и всего региона. Политика
140
Цветы к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» возложили участники локальных конфликтов, представители общественных организаций, политических партий, школьники, воспитанники военно-патриотических клубов и сотни самарцев, которые пришли в День
22 июня 2024, 15:56
Вячеслав Федорищев в День памяти и скорби возложил цветы к Вечному огню в Самаре
Цветы к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» возложили участники локальных конфликтов, представители общественных организаций,... Общество
155
В память обо всех защитниках Родины, погибших на полях Великой Отечественной войны, была объявлена минута молчания.
22 июня 2024, 15:09
Офицеры СК РФ по Центральному военному округу присоединились к Всероссийской акции «Свеча памяти»
В память обо всех защитниках Родины, погибших на полях Великой Отечественной войны, была объявлена минута молчания. Общество
187
В центре внимания
Вячеслав Федорищев присоединился к акции «Огненные картины войны»
22 июня 2024  10:39
Вячеслав Федорищев присоединился к акции «Огненные картины войны»
254
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам в День памяти и скорби
22 июня 2024  10:19
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам в День памяти и скорби
230
Правительство региона заберет у Самары вопросы градостроительной политики
21 июня 2024  13:58
Правительство региона заберет у Самары вопросы градостроительной политики
1226
В Самаре задержали врио министра транспорта Ивана Пивкина
21 июня 2024  13:40
В Самаре задержали врио министра транспорта Ивана Пивкина
505
Движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса будет организовано по временной схеме
21 июня 2024  12:35
Движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса будет организовано по временной схеме
618
Весь список